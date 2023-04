Augusta Masters, Tiger Woods alza bandiera bianca: annunciato il ritiro

SportFair

L’Augusta Masters termina per Tiger Woods. Il golfista statunitense si è ritirato a causa di un infortunio. Il 47enne è apparso visibilmente dolorante ad una gamba, lasciando molti fan preoccupati.

L’intenso programma di gioco ha avuto un forte impatto su Woods nelle prime fasi del terzo round di ieri. Il 15 volte campione ha zoppicato verso il suo caddie dopo aver fatto un tiro.

Woods ha subito gravi ferite alla gamba destra in un grave incidente automobilistico nel febbraio 2021. Dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico temeva che non avrebbe mai più camminato, ma dopo un periodo di intensa riabilitazione è tornato sul campo da golf per il The Masters l’anno scorso. Il suo infortunio influisce comunque ancora sulla sua prestazione e ieri ha perso tre colpi nelle sue prime sette buche, finendo in fondo alla classifica.

Woods ha annunciato con un messaggio su Twitter il suo ritiro.