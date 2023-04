Scintille Kerley-Jacobs: botta e risposta tra… cani e leoni | FOTO

SportFair

E’ bagarre tra Fred Kerley e Marcell Jacobs, nelle ultime ore è andato in scena un pesante botta e risposta. Il campione del mondo e il campione olimpico dei 100 non si sono risparmiati e si è verificato uno scambio di battute che non è passato inosservato.

Il primo ad attaccare è stato Fred Kerley, durante una diretta social con riferimento al rendimento dell’atleta azzurro agli Europei indoor di Istanbul. “Le indoor sono le indoor: i veri cani sono quelli che vengono a misurarsi all’aperto. Jacobs è un cane vero?”, gli viene domandato. “Sono sincero: non credo”.

Immediata è arrivata la risposta di Jacobs, attraverso un messaggio su Instagram durante un allenamento in palestra: “il leone non si volta quando un cagnolino abbaia”. Infine un’altra storia sempre di Jacobs: “corsa facile oggi per non spaventare i cani di piccola taglia”.