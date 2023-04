Rugby Sei Nazioni femminile, le azzurre cedono alla Scozia

SportFair

Dopo sei anni di attesa la Scozia torna a battere l’Italia in un incontro del TikTok Women’s Six Nations, imponendosi per 29-21 ad Edimburgo nella quarta giornata del Torneo per 29-21.

Stefan e compagne evidenziano ancora le difficoltà nella gestione del possesso emerse nelle prime tre giornate, pagando a caro prezzo i palloni persi in rimessa laterale e, più in generale, perdendo la sfida fisica contro le scozzesi, capaci di sfruttare i palloni a propria disposizione, la fisicità delle proprie avanti e le capacità di contrattacco del triangolo allargato diretto dall’estremo Rollie.

Primo tempo sofferto ma equilibrato nella capitale scozzese, con le padrone di casa che dopo essere andate in vantaggio con McMillan al dodicesimo su percussione ed essersi viste poi superare da una meta di Franco trasformata da Sillari chiudono in vantaggio i quaranta minuti iniziali con una meta da raggruppati penetrante della tallonatrice Skeldon, che manda le squadre al riposo sul 10-7 e con le Azzurre in inferiorità numerica per il giallo a Giordana Duca per falli ripetuti in difesa.

Nella ripresa, ricostituita la parità numerica, le padrone di casa non cambiano spartito e segnato due volte in cinque minuti con il pilone Bartlett dopo lunghi multifase condotti dalle avanti.

Sotto per 24-7 l’Italia vive il momento migliore della propria giornata, riaprendo l’incontro con un micidiale uno-due con Tounesi prima – in fondo ad un’azione insistita delle avanti – e con Vecchii, bravissima a sostenere un contrattacco di Ostuni-Minuzzi, subito dopo.

Con venti minuti ancora da giocare e sotto per 24-21 le Azzurre sembrano poter ribaltare le sorti di un match che sembrava sino a pochi istanti prima segnato, ma un cartellino rosso al pilone destro Sara Seye, entrata da cinque minuti per Lucia Gai, riporta le padrone di casa in superiorità numerica: la doppietta della tallonatrice Skeldon poco dopo spegne le ambizioni di rimonta di Stefan e compagne, fissando il risultato sul 29-21.

Sabato prossimo, a Parma, quinta ed ultima giornata del Torneo contro il Galles.

Edinburgh, Murrayfield Stadium

TikTok Women’s Six Nations, IV giornata

Scozia v Italia 29-21

Marcatrici: p.t. 12’ m. McMillan (5-0); 30’ m. Franco tr. Sillari (5-7); 36’ m. Skeldon (10-7); s.t. 7’ m. Bartlett tr. Nelson (17-7); 12’ m. Bartlett tr. Nelson (24-7); 17’ m. Tounesi tr. Sillari (24-14); 21’ m. Vecchini tr. Sillari (24-21); 27’ m. Skeldon (29-21)

Scozia: Rollie; Grant, Thomson,. Smith, McGhie; Nelson, McDonald (18’ st. Mattinson); Gallagher, McLachlan, Malcolm; McMillan, Konkel-Roberts (24’-36’ st. Donaldson); Belisle, Skeldon, Bartlett

all. Easson

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo (13’ st. Barattin), Sillari (31’ st. Stevanin), Rigoni, D’Incà (29’ st. Granzotto); Madia, Stefan (cap); Franco, Locatelli (21’ st. Ranuccini), Tounesi; Duca, Fedrighi (32’ st. Cassaghi); Gai (19’ st. Seye), Vecchini, Maris

a disposizione: Stecca, Cassaghi, Seye, Gurioli, Ranuccini, Barattin, Stevanin, Granzotto

all. Raineri

arb. Groizelau (Francia)

Cartellini: 35’ pt. giallo Duca (Italia); 24’ st. rosso Seye (Italia)