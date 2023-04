Binder sorprende tutti nella Sprint Race in Argentina: due italiani sul podio

SportFair

Ancora spettacolo in pista! I piloti della MotoGP si sono sfidati a Termas de Rio Hondo per la seconda Sprint Race della stagione e della storia.

Se la settimana scorsa in Portogallo è stato Marc Marquez a partire dalla pole position, oggi è stato il turno del fratello Alex, al via dalla prima casella della griglia.

Lo spagnolo del team Gresini non è però riuscito a mantenere la prima posizione ed è stato un ottimo Brad Binder, partito dal 15° posto, a prendersi la testa della corsa, seguito da Bezzecchi e Luca Marini, della Mooney VR46.

Pecco Bagnaia, leader e campione del mondo in carica, non è riuscito a stare tra i primissimi, ma ci hanno pensato altri due italiani a regalare spettacolo ed emozioni.

Ad aggiudicarsi la Gara Sprint di oggi è stato il sudafricano della KTM, Binder, seguito da Bezzecchi e Marini. Quarto un ottimo Franco Morbidelli. Sul finale Alex Marquez è riuscito a superare Bagnaia, che ha chiuso la sua gara al sesto posto.

Nono invece Fabio Quartararo, che ancora fatica a bordo della sua Yamaha.

Le parole dei top 3

Binder: “mi sorprendo da solo, che partenza! Erano vicinissimi, mi sono detto se riesco ad essere davanti e lotto come un leone posso farcela ed è andata bene. Nell’ultimo giro si sono avvicinati molto ma sono riuscito a spingere, devo ringraziare la squadra, hanno fatto un lavoro impressonante e vediamo come va domani”.

Bezzecchi: “è stato bello, sfortunatamente la bagarre all’inizio è stata dura e io ho perso un po’ di tempo, ma mi sono divertito molto, ero forte e sono riuscito a recuperare posizioni, ce l’avevo quasi fatta a raggiungere Brad, domani ci riproviamo”.

Marini: “davvero un’ottima partenza soprattutto. Nella Sprint bisogna partire davanti e partire bene. Tutti hanno un passo incredibile, sono contento di questo risultato perchè l’inizio a Portimao non è stato facile ed essere qui oggi è fantastico. Non penso di avere il passo per il podio domani, ma lotterò”.