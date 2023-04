Red Flag al GP d’Australia: ne pagano le conseguenze Russell e Sainz

SportFair

Tutto fermo all’Albert Park di Melbourne, doe è in corso il GP d’Australia. I piloti della Formula 1 sono scesi dalle loro vetture dopo solo 9 giri dal via, nei quali non sono mancati i colpi di scena.

Leclerc è uscito subito di scena in terra australiana a seguito di un errore poco dopo la partenza: un contatto con Stroll è stato fatale per il monegasco della Ferrari, finito nella ghiaia.

Poco dopo è stato un incidente di Alexander Albon a costringere tutti a tornare ai box: gli organizzatori hanno deciso di interrompere la gara con una bandiera rossa per ripulire la pista da ghiaia e detriti e la corsa è ricominciata solo adesso. Penalizzati da questa decisione Russell e Sainz che al momento della bandiera rossa stavano effettuando il pit-stop.

VÍDEO: Acidente de Albon… Por pouco não teve uma tragédia. pic.twitter.com/ZTewPw7iPd — Blog Fórmula 1 🏁 | Fan Page (@blog_formula1) April 2, 2023