Penalità Marquez, Ezpeleta ha pochi dubbi: “verso una sospensiva”

La stagione 2023 di MotoGP è iniziata col botto! Nei primi due GP dell’anno non è mancato di certo lo spettacolo, ma tante sono state anche le discussioni e le polemiche, oltre che gli spaventi e gli infortuni.

A far parlare ancora molto è la penalità inflitta a Marc Marquez a seguito della gara della domenica in Portogallo: lo spagnolo è stato punito con un doppio long lap penalty da scontare nel weekend di gara successivo, dunque in Argentina.

I commissari hanno cambiato però la formula della penalità pochi giorni dopo, a seguito del forfait di Marquez in Argentina per infortunio, specificando che la penalità dovrà essere scontata al prossimo GP a cui lo spagnolo prenderà parte.

Questo cambiamento non è piaciuto a Honda che ha presentato ricorso. La palla è in mano alla Corte d’Appello che dovrà decidere sulla questione.

Intanto Carmelo Ezpeleta ha detto la sua a riguardo.

Il commento di Melo Ezpeleta

“Noi come Dorna dal 2015 ci siamo allontanati dall’organo sanzionatorio. L’unica cosa che posso fare è avere rispetto per i giudici, dato che non è un lavoro semplice. Ci sono tre arbitri, due di nomina FIM e uno di nomina IRTA. Anche se la decisione è stata presa subito, Marquez ha fatto ricorso contro la sanzione e la FIM l’ha ritenuta una questione legale e non sportiva, spostando la discussione alla Corte d’Appello FIM. Ma c’è la possibilità che la faccenda si possa spostare al TAS”, ha affermato amministratore delegato di Dorna.



“Se il caso dovesse finire nelle mani del TAS, allora la decisione sarà rinviata, con una sospensiva. Di solito si fa così, ma non so come andrà a finire o cosa verrà deciso. Se hanno bisogno di tempo e c’è un gran premio nel mezzo, è normale che la sanzione venga rinviata. Ma ho chiarito ai piloti che noi come organizzatori del campionato non abbiamo responsabilità. C’è un organismo dedicato, noi siamo spettatori come loro. Tamara Matko e Andres Somolinos sono di nomina FIM, mentre Freddie Spencer è di nomina IRTA, quindi è scelto dai team“, ha concluso Ezpeleta.

Con ogni probabilità, dunque, Marquez non sconterà la sua pena ad Austin. Una decisione definitiva potrebe essere presa prima della gara di Jerez de la Frontera di fine mese.