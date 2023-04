Quartararo furioso, l’avvertimento a Yamaha: “se la situazione non cambia…”

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP non è iniziata nel migliore dei modi per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha fatica a trovare il feeling giusto con la sua moto dopo aver lottato lo scorso anno per il titolo iridato e non nasconde tutto il suo disappunto.

Dopo il venerdì in pista a Jerez de la Frontera, El Diablo ha avvisato la Yamaha, minacciando un addio ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Quartararo

“Io dico sempre quello che penso. La gomma del mattino non ha cambiato nulla. Non è stato quello il problema, ma la cosa grave è che non sappiamo quale sia. Ogni volta che entro in curva, non so mai se ne uscirò. La moto è troppo aggressiva e, soprattutto, ogni anno perdiamo i nostri punti di forza. Nel 2022 con Bagnaia ho lottato per vincere, oggi è impossibile pensare di farlo“, ha affermato.

“Io non mi sto divertendo tanto. Il primo anno di MotoGP è stato il migliore, ogni volta che salivo sulla moto sapevo che ero io il limite. Dagli anni successivi invece non ho mai visto grossi miglioramenti. Anche nel 2021 quando ho vinto il Mondiale non mi sono divertito come nel 2019. C’è frustrazione, quando vedi che quattro anni fa qui giravo in 1’36”3 e oggi ho fatto 1’37”5, come fai a non esserlo?”, ha aggiunto Quartararo.

“Nei meeting spesso c’è silenzio, nessuno parla. Anche oggi, nessuno sa perché facciamo tanta fatica, perché la moto è così aggressiva e io non ho feeling. È questo che mi fa incazzare, vedere gli altri fare oggi questi tempi in condizioni difficili e noi neanche avvicinarci“, ha continuato prima di lanciare un avvertimento al team di Iwata: “adesso voglio solo pensare a quest’anno, ma arriverà il momento. Dipenderà dalla moto del 2024, se sarà come quella di quest’anno dovrò sicuramente pensare a qualcosa di diverso“.