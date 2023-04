Mondiali Curling, un successo e un ko per l’Italia: oggi gli USA

SportFair

Intensa quarta giornata per l’Italia nel Mondiale maschile 2023 di curling. La squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si è cimentata in due incontri consecutivi sul ghiaccio della TD Arena di Ottawa (Canada).

La prima avversaria è stata la Norvegia, quotata rivale nella rincorsa ai play-off. Il quartetto guidato dallo skip Magnus Ramsfjell aveva, difatti, vinto quattro delle cinque partite giocate sinora.

Il match si è rivelato un autentico botta e risposta. Gli scandinavi hanno cominciato meglio, issandosi sul 2-4 dopo tre end (con tanto di mano rubata da due punti in apertura). Dopo aver annullato il quarto parziale, gli azzurri hanno colpito nel quinto, arrivando all’intervallo in vantaggio 5-4. Cionondimeno, gli scandinavi hanno a loro volta marcato tre volte nel sesto segmento, riportandosi avanti 5-7. Si è poi pedissequamente seguito il martello, giungendo al momento chiave con un punto di margine per Ramsfjell e compagni. L’Italia è stata in grado di rubare la decima mano, pareggiando i conti e trascinando la partita all’extra end. Qui, però, la Norvegia non ha sbagliato e ha capitalizzato l’ultimo stone, imponendosi 8-9.

Gli azzurri hanno poi affrontato la Nuova Zelanda, avversaria di caratura decisamente inferiore, che infatti ha retto per soli quattro parziali. Nel quinto end, l’Italia ha marcato quattro volte, scappando sul 5-1. Dopo essere stata costretta a un doppio nulla di fatto, la compagine guidata da Anton Hood ha ottenuto due punti nell’ottavo end. Tuttavia, un’incisiva mano italiana da tre ha anticipatamente posto fine alla contesa con l’eloquente punteggio di 8-3.

Il bilancio azzurro diventa quindi di 4 vittorie e 3 sconfitte. Restano cinque incontri da disputare nel round robin, le cui migliori sei classificate avanzeranno ai play-off. L’Italia è attualmente settima, ma a contatto con chi la precede. Il programma di mercoledì 5 prevede un singolo match per gli azzurri, che a partire dalle 20.00 europee affronteranno gli Stati Uniti. Partita potenzialmente cruciale, essendo gli americani concorrenti diretti per accedere alla seconda fase.