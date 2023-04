Mondiali di curling: l’Italia travolge il Giappone e si assicura i play-off!

SportFair

L’Italia centra il primo obiettivo nel Mondiale maschile di curling in corso di svolgimento a Ottawa (Canada). Il quartetto composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) ha guadagnato la certezza di partecipare ai play-off.

È così stato raggiunto il traguardo fissato dal direttore tecnico Claudio Pescia alla vigilia della manifestazione iridata. La qualificazione ai match a eliminazione diretta è arrivata con una partita d’anticipo rispetto alla conclusione del round robin.

Gli azzurri hanno battuto il Giappone in quello che, classifica alla mano, poteva essere considerato uno spareggio de facto per accedere alla seconda fase. Il risultato, però, non è mai stato in discussione. L’Italia ha ottenuto un’agile vittoria, senza dare agli asiatici neppure una possibilità.

Per dare la dimensione del dominio azzurro si pensi che, nei primi sei end, si è pedissequamente seguita la regola del martello. Con la differenza che i nipponici hanno sempre raccolto un punto singolo, mentre gli italiani ne hanno costantemente marcato più di uno.

La progressione del punteggio è eloquente: 4-1 dopo il secondo parziale, 7-2 al termine del quarto, 9-3 alla fine del sesto. Piccolo sussulto giapponese nel settimo end, ma l’Italia ha ribadito la propria superiorità, incamerando tre punti nell’ottava mano, chiudendo 12-5.

Gli azzurri torneranno sul rink contro la Corea del Sud alle 20.00 odierne, in un match ininfluente nell’ottica dell’accesso ai play-off. Resta da stabilire la posizione finale dell’Italia nella graduatoria del round robin e, con essa, il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Il regolamento del torneo prevede che la prima e la seconda classificata accedano direttamente alle semifinali, privilegio matematicamente precluso agli azzurri. Dunque l’Italia si cimenterà certamente alle 20.00 europee di sabato in uno dei cosiddetti qualification games, le cui vincitrici avanzeranno a loro volta alle semifinali. L’avversaria del qualification game verrà determinata nella nottata tra venerdì e sabato, quando il round robin esaurirà tutti i propri incontri.