Show al ‘Maradona’: la coreografia di Napoli-Milan è da capogiro | FOTO

E’ in corso Napoli-Milan, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dal pareggio in campionato contro l’Hellas Verona, 0-0 il risultato finale. Non è andata oltre l’1-1 la squadra di Stefano Pioli, nella trasferta contro il Bologna.

Il Napoli dovrà provare a ribaltare il risultato dell’andata, 1-0 con il gol messo a segno da Bennacer. I padroni di casa si schierano con Kvara, il recuperato Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Diaz, Bennacer, Leao e Giroud. I ritmi sono altissimi già dai primi minuti. Pubblico delle grandi occasioni al ‘Maradona’, la coreografia è bellissima e da stropicciarsi gli occhi. Al 22′ Giroud sbaglia un calcio di rigore, grande intervento di Meret.