L’età è solo un numero! Kvitova si prende il Miami Open

E’ Petra Kvitova la vincitrice del WTA 1000 di Miami. La tennista ceca è tornata a vincere a 33 anni dopo aver sconfitto Rybakina nella finalissima di oggi, in un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-2.

Si tratta del 30° titolo in carriera per Kvitova nella sua lunga carriera, il 9° in un WTA 1000.

La ceca ha dimostrato all’Hard Rock Stadium che l’età è solo un numero: ha saputo dominare un Rybakina che è arrivata come la giocatrice più in forma del circuito con 10 vittorie consecutive.

Kvitova, tremendamente efficace con il suo servizio, ha concesso a malapena due possibilità di break a una Rybakina che non è riuscita a trovare i punti deboli nella sua rivale.