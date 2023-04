Wrestling, infortunio shock: la gamba di Dante Martin si spezza | VIDEO

SportFair

Davvero impressionante quanto accaduto durante un evento di wrestling. La star di AEW Dante Martin ha subito una frattura alla gamba a seguito di una powerbomb fallita.

Il 22enne era in azione alla ROH Supercard of Honor venerdì sera in un tag team Ladder Match, quando dopo essere finito sopra ad alcuni tavoli la sua gamba si è spezzata.

Penta El Zero, avversario di Martin, ha fatto partire la sua powerbomb da una scala impilata, causando l’estensione delle gambe di Martin più di quanto avrebbero dovuto essere. Di conseguenza, la gamba sinistra di Martin ha colpito per prima il pavimento dell’arena e si è accartocciata sotto l’immensa forza del movimento.

Martin è stato rapidamente soccorso ed è stato portato fuori dall’arena in barella prima di essere ricoverato in ospedale.

Damn man hope it’s a fast recovery but that is 💯 broken #ROHSuperCardOfHonor #dantemartin pic.twitter.com/MTwo5ClDd6 — AndreStorm2k (@choxengaming) April 1, 2023