Paura in Australia, l’auto di James Courtney in fiamme | VIDEO

A Melbourne non solo Formula 1. All’Albert Park è accaduto qualcosa di spaventoso oggi: la Ford Mustang di James Courtney è esplosa mentre si trovava in corsia box.

Il pilota della supercar ha individuato le fiamme mentre completava le ultime due curve a Melbourne , che lo hanno costretto a portare l’auto ai box. Quando è entrato nella corsia dei box, le fiamme hanno iniziato a crescere e in breve tempo l’auto è stata avvolta dal fuoco.

Fortunatamente il 42enne è riuscito a uscire dall’auto mentre si poteva vedere il fumo nero che si allontanava da essa. L’equipaggio si è subito alzato in piedi con gli estintori per cercare di contenere l’incendio.

“Ho visto le fiamme e ho detto ai ragazzi che potevo sentire qualcosa dall’angolo anteriore sinistro. Poi ho potuto vedere le fiamme. Ho solo provato ad arrivare ai box. Hanno tutta la roba del fuoco per cercare di salvare la macchina” ha detto il pilota a Fox Motorsport.

This was a NASTY fire! 😮

The good news is that James Courtney is okay. 🙏

