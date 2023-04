ATP Barcellona, Musetti si ferma in semifinale: Tsitsipas vince in 3 set

SportFair

Si ferma in semifinale Lorenzo Musetti al torneo ATP di Barcellona. Il tennista carrarese, dopo una giornata di riposo a seguito del forfait di Jannik Sinner, è sceso in campo oggi nel torneo 500 della città spagnola, per sfidare Tsitsipas per un pass in finale.

Il giovane italiano ha ceduto all’avversario greco in tre set. La sfida è terminata dopo due ore e 29 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Il tennista greco attende ora di sapere chi tra Alcaraz ed Evans sarà il suo avversario in finale.