WWE Backlash: Bad Bunny condurrà l’evento di Puerto Rico

La WWE ha annunciato oggi che Bad Bunny, due volte premiato ai GRAMMY e artista di fama mondiale, condurrà Backlash sabato 6 maggio, in diretta dal Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot di San Juan, Porto Rico.

Backlash è il primo Premium Live Event della WWE che si svolge a Porto Rico dal gennaio 2005. “Nel 2005, quando ero bambino, non ho potuto assistere a New Year’s Revolution al Coliseo“, ha dichiarato Bad Bunny. “Finalmente, 18 anni dopo, la WWE torna sull’isola con un evento imponente e questa volta non me lo perderò“.

“Siamo entusiasti di portare Backlash a San Juan, dato che la richiesta di Premium Live Event WWE al di fuori degli Stati Uniti continua a crescere“, ha dichiarato il Chief Content Officer della WWE Paul “Triple H” Levesque. “Bad Bunny è uno degli intrattenitori più popolari al mondo e in nessun altro luogo ciò è più evidente che nella sua nativa Porto Rico“.