Verstappen senza rivali in Arabia Saudita: la Red Bull vola nelle FP3

SportFair

Si è concluso anche l’ultimo appuntamento prima delle qualifiche ufficiali, sono andate in scena anche le FP3 di Formula 1 in Arabia Saudita. Il netto favorito alla vittoria finale è Max Verstappen, campione del mondo in carica e reduce dalla grande vittoria in Bahrain. Subito dietro il compagno di squadra Perez.

La situazione in casa Ferrari è molto incerta, l’esordio in campionato non è stato di certo positivo e anche il gran premio in Arabia Saudita si preannuncia in salita. Brutte notizie per Leclerc, costretto ad una penalità di 10 posizioni per aver cambiato la centralina. Le speranze di podio sono nelle mani di Sainz.

Le FP3

Dominio di Max Verstappen anche nelle FP3, il pilota della Red Bull non sembra avere rivali. Sono addirittura 6 decimi di vantaggio sul campagno di squadra Perez. Al terzo posto Fernando Alonso, poi Stroll e Hamilton. In difficoltà le Ferrari: Leclerc migliora nel finale e chiude sesto, solo decimo Sainz.