GP Arabia Saudita: problemi per Verstappen, arriverà in ritardo a Jeddah

E’ tutto pronto a Jeddah per il secondo round della stagione 2023 di Formula 1. I piloti si preparano per il secondo weekend di gara, che per la Ferrari inizia già in salita, con la penalità certa a Leclerc a causa della sostituzione della centralina, la terza, a seguito dei problemi in Bahrain.

Qualche problemino, di minore importanza però, anche in casa Red Bull. Max Verstappen, infatti, arriverà in ritardo in Arabia Saudita.

Verstappen in ritardo

Il campione del mondo di Formula 1 non sarà presente oggi a Jeddah per il giovedì dedicato alla stampa per un leggere problema di salute.

“Max ha sofferto di un problema intestinale nei giorni scorsi e, in accordo con la FIA, non sarà presente in tracciato quest’oggi. Auguri per una pronta ripresa, Max”, ha fatto sapere questa mattina la Red Bull.

“Mi sento meglio nuovamente, dopo alcuni giorni nei quali ho sofferto di mal di stomaco. Per questa ragione sfortunatamente sarò costretto a posticipare il mio volo di un giorno e dunque non sarò al tracciato prima di venerdì. Ci vediamo a Gedda”, queste le parole di Verstappen.