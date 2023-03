Togg presenta il suo C-Suv completametne elettrico | FOTO

SportFair

Tra il 16 e il 27 marzo, Togg, il marchio tecnologico turco per la mobilità globale, inviterà gli utenti del mercato nazionale a presentare domanda per il pre-ordine del suo primo “dispositvo intelligente” born-electric, il T10X. Le consegne in Turchia inizieranno a fine marzo 2023, mentre la distribuzione in alcuni dei principali mercati dell’Europa occidentale è prevista nel corso del prossimo anno.

I prezzi partono da 953.000 TRY (circa € 47.500 incluso il 18% di IVA e il 10% di imposta speciale sui consumi) per il modello base a trazione posteriore. Gli utenti potranno scegliere tra due dimensioni di batteria e due livelli di allestimento. Una versione più potente e a trazione integrale arriverà sulle strade turche nel 2024.

Togg è stata fondata nel 2018 con l’ambizione di diventare un marchio tecnologico globale utilizzando le proprietà intellettuali e le competenze industriali della Turchia per sviluppare un nuovo ecosistema di mobilità rivoluzionario.

Possibilità di scelta fra due batterie

Il modello da 160 kW (218 CV) a trazione posteriore sarà disponibile fin dal lancio nelle varianti V1 e V2. Entrambi i livelli di allestimento saranno disponibili con una batteria da 52,4 kWh che garantisce un’autonomia di 314 km (WLTP) e un consumo energetico di 16,7 kWh/100 km.

Il modello V2 a trazione posteriore sarà disponibile anche con una batteria più capace da 88,5 kWh in grado di raggiunge un’autonomia di 523 km (WLTP), con un consumo energetico di 16,9 kWh/100 km.

Il T10X ha una capacità di carica fino a 150 kW, che consente agli utenti di caricare la batteria più piccola dal 20% all’80% in meno di 30 minuti con un caricatore ad alta potenza (HPC).

Standard high-tech per tutti

Togg ha dotato il T10X di una soluzione multimediale avanzata, prevista di serie, in grado di coinvolgere, informare e intrattenere chi è a bordo del veicolo.

Il T10X è caratterizzato da una tecnologia di infotainment alimentata dalla più recente piattaforma Snapdragon® Digital Cockpit. Questa offre agli utenti una connettività perfetta e completamente integrata grazie a esperienze grafiche e multimediali avanzate. Inoltre, incorpora il supporto della computer vision, che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi e per intraprendere azioni o fornire indicazioni sulla base di tali informazioni. Questa soluzione di infotainment è anche smart, essendo in grado di adattarsi costantemente e di imparare dalle interazioni per migliorare l’accuratezza e prevedere le risposte future.

Tutti i modelli sono dotati di serie di una strumentazione digitale da 12 pollici e di uno smart touchscreen centrale da 29 pollici, oltre a una telecamera di bordo che può essere attivata e controllata attraverso il comando vocale, consentendo ai conducenti di scattare selfie in tutta sicurezza e di caricarli sulle piattaforme di social media collegate senza dover utilizzare le mani. Gli utenti avranno accesso a una connessione Internet 4G e a hotspot WiFi, che li aiuteranno a rimanere connessi mentre sono in viaggio.

La console centrale è il cuore pulsante degli interni del T10X. La console contiene i comandi del cambio e del freno di stazionamento elettronico che ricordano la cabina di pilotaggio di un aereo. L’interfaccia touchscreen di facile utilizzo asseconda l’estetica minimalista degli interni, riducendo la tipica serie di comandi e interruttori e incoraggiando gli utenti a utilizzare l’avanzato assistente vocale Trumore per tutte le funzioni di comfort. Questo approccio progettuale combina in maniera unica tecnologia di ultima generazione e semplicità intuitiva.

L’app store online TruStore di Togg offrirà una serie di applicazioni di proprietà e di terze parti per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente in tutto l’ecosistema Trumore smart, compresa l’app di navigazione online Trumore Go di Togg, che integra servizi di uso frequente come bar, negozi di alimentari e siti di e-commerce con pagamento diretto tramite il portafoglio elettronico incorporato.

Già dall’allestimento V1 la dotazione di serie comprende anche l’applicazione Trumore Smart Life, che consente agli utenti di Togg di controllare tutti gli smart device da un’unica applicazione, compresi quelli di casa.

L’assistente vocale Trumore permette poi al conducente di controllare tutte le funzioni di infotainment utilizzando la voce, grazie a un motore AI che aiuta a comunicare in modo contestuale e consente interazioni più colloquiali.

I modelli V2, quelli top di gamma, aggiungono una serie di caratteristiche premium.

Lo stile esterno è arricchito da cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata, barre sul tetto e profili della finestratura di colore grigio opaco e fendinebbia anteriori. All’interno, i passeggeri possono contare su lussuosi rivestimenti in pelle ecologica nero o crema, sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria e riscaldati. Sull’allestimento V2 il riscaldamento è di serie anche per i sedili posteriori.

La variante V2 è inoltre dotata di illuminazione ambientale nel vano piedi anteriore, nelle portiere posteriori e nel bordo superiore della console, con una scelta di otto colori selezionabili a seconda delle preferenze dell’utente, che contribuiscono a rendere sofisticata l’atmosfera degli interni della T10X.

Tra le caratteristiche aggiuntive del modello V2 figurano il portellone posteriore elettrico automatico, il parabrezza riscaldato e il cruise control adattivo con funzione stop & go.

Assoluta privacy dei dati e sicurezza di guida con aggiornamenti OTA

Togg T10X garantisce che i dati personali degli utenti e la sicurezza digitale dello smart device siano protetti con tecnologia blockchain, ed è stata progettata per ricevere il massimo livello di recensione (5 stelle) in tutti i test del programma Euro NCAP, il servizio di testing indipendente che valuta la sicurezza delle automobili nel mercato europeo. Il T10X offre un viaggio sicuro in tutte le condizioni stradali grazie ai suoi sette airbag standard e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida che supportano la sua piattaforma meccanica, progettata per essere durevole e robusta.

Il T10X massimizza la sicurezza e il comfort di guida grazie a sistemi di assistenza alla guida che possono migliorare la loro performance attraverso l’apprendimento continuo e aggiornarsi costantemente attraverso la tecnologia over-the-air (OTA). Il T10X offre una guida autonoma di secondo livello con cruise control adattivo intelligente con funzionalità stop & go in combinazione con il sistema di rilevamento dei segnali stradali, il sistema di mantenimento della corsia intelligente e l’avviso di deviazione dalla corsia. Per la prima volta in Turchia e per la prima volta nella sua classe, il T10X offrirà la tecnologia di guida autonoma come nuova feature permettendo agli utilizzatori di togliere le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h e procedere sotto il controllo del T10X. Questa funzionalità verrà attivata nel 2023 tramite aggiornamenti OTA su dispositivi smart con equipaggiamento di livello V2 e uno speciale pacchetto di lancio.

Un’esperienza di guida sofisticata

Il Togg T10X è dotato di una inedita piattaforma tecnica completamente personalizzata. Con sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e sospensioni posteriori indipendenti di tipo multlink. In questo modo il team di ingegneri è riuscito a garantire per il T10X un equilibrio ideale fra un comportamento sportivo e dinamico e una guida confortevole e sofisticata.

Un design ispirato dall’Oriente all’Occidente

Il design esterno e interno del T10X combina elementi della cultura orientale “emozionale” e della cultura occidentale “razionale” ed è il risultato di uno sforzo di collaborazione tra il Togg Design Studio e la casa di design di fama mondiale Pininfarina.

Il tulipano, uno dei simboli più radicati delle terre anatoliche, è protagonista del moderno tema di design del dispositivo. È evidente in tutto il veicolo, dalla griglia anteriore, che caratterizzerà la figura del T10X su strada, all’elegante design dei cerchi in lega, fino agli interni moderni.

Il design team di Togg ha selezionato con cura i materiali per aiutare gli utenti ad orientarsi in modo più confortevole e connesso nell’utilizzo della suite di infotainment digitale.

Rifinito con una scelta di “Colori della Turchia”

Le opzioni di verniciatura esterna sono ispirate all’affascinante bellezza naturale della Turchia.

Gemlik blue fa eco alle acque cristalline della regione in cui si trova il Togg Technology

Anatolia riflette la vibrante cordialità e la passione delle terre rosse dell’Anatolia.

Oltu richiama l’accattivante nero dell’omonima pietra, è famoso per la sua texture lucida e la sua struttura solida.

Il grigio naturale Kula esprime la magnificenza degli anni di storia di questa

Cappadocia è di un beige satinato che rimanda alle texture terrose delle straordinarie meraviglie naturali di quest’area della Turchia.

Infine, Pamukkale celebra gli abbaglianti travertini di calcare bianco per cui è famosa questa località.

L’ecosistema innovativo di smart mobility è pronto per il lancio

Il CEO di Togg, M. Gürcan Karakaş, spiega: “Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato senza sosta per creare un’azienda in grado di proporre tecnologie per la mobilità e di competere sulla scena mondiale. Abbiamo sviluppato una proprietà intellettuale interna per creare un ecosistema aperto e accessibile, incentrato sull’utente, attorno al nostro smart device”.

“Ora che siamo pronti a lanciare il nostro smart device, i preordini saranno assegnati tramite una lotteria a cui i richiedenti possono partecipare sul nostro sito web o sulla nostra app Trumore, e le consegne inizieranno il prossimo mese”.

“I nostri utenti beneficeranno di un’esperienza di mobilità intuitiva e continua che racchiude un intero ecosistema attorno al nostro smart device connesso. Di conseguenza, crediamo che Togg sta portando la società in una nuova fase del viaggio verso la mobilità sostenibile“.