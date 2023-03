Philipsen trionfa a San Benedetto del Tronto: Roglic vince la Tirreno-Adriatico

SportFair

Il Tridente di Nettuno cambia padrone ma non nazione con Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che bissa la vittoria del 2019 succedendo nell’albo d’oro a Tadej Pogacar. Nell’ultima frazione, 154 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto, Roglic non ha corso rischi portando a casa, oltre alla Maglia Azzurra, anche la Maglia Ciclamino, la Maglia Verde e il ‘Trofeo Mealli’ del corridore più combattivo della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole.

La volata che ha chiuso questa edizione della ‘Corsa dei Due Mari’ è stata vinta da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), già vincitore a Foligno, che ha avuto la meglio di Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Alberto Dainese (Team DSM). In classifica generale, alle spalle di Roglic, si sono piazzati la Maglia Bianca Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

CLASSIFICA GENERALE

1 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 18″

3 – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 23″

Il vincitore della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, nonchè Maglia Ciclamino e Maglia Verde, Primoz Roglic ha dichiarato in conferenza stampa: “E’ davvero splendido essere tornato e aver vinto subito. E’ stata una grande settimana assieme al mio team, hanno lavorato tutti bene a partire da Wout Van Aert. Ho fatto molta fatica a cronometro e nelle prime tappe per trovare il ritmo giusto dopo quasi 200 giorni senza corse. Divertirmi in bicicletta è la cosa più importante per me, avrò lo stesso spirito anche al Giro d’Italia. Adesso che ho due trofei della Tirreno-Adriatico in casa i miei figli saranno contenti”.