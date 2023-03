Tirreno-Adriatico: la seconda tappa a Jakobsen, Ganna resta leader

SportFair

Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Camaiore-Follonica di 210 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team).

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO PROVVISORIO

1 – Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) – 210 km in 5h06’33”

2 – Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s.t.

3 – Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) a 28″

3 – Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31″

Le dichiarazioni

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Fabio Jakobsen ha dichiarato: “sapevo di essere veloce ma Fernando (Gaviria) ha provato ad anticipare. Io e Jasper Philipsen ci siamo subito accodati. Non ero sicuro di aver vinto. Ci sono tante volate che si decidono sulla linea del traguardo in questi giorni. E’ bello aver raggiunto quota 40 vittorie da professionista. Non ho iniziato la stagione come avrei voluto ma la mia condizione adesso è buona”.

La Maglia Azzurra Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo, ha detto: “è stata una bella corsa anche grazie al bel tempo che ci ha accompagnati rispetto a ieri. Sull’ultimo strappetto siamo rimasti davanti e attenti. Spero di difendere la Maglia Azzurra anche domani”.