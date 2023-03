Alonso ancora in vetta! L’Aston Martin brilla anche nelle FP3 in Bahrain

SportFair

E’ iniziato il sabato in pista sul circuito di Sakhir. In attesa dello spettacolo delle qualifiche di questo pomeriggio i piloti sono tornati in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere del GP del Bahrain.

Ancora una volta è Fernando Alonso a prendersi la vetta della classifica: lo spagnolo dell’Aston Martin è il più veloce delle FP3, seguito dalle Red Bull di Verstappen e Perez.

Si avvicina Lewis Hamilton, quarto, seguito da Leclerc. Ottavo tempo invece per l’altro ferrarista Carlos Sainz, mentre Gasly chiude la top-10.