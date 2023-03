Supercoppa italiana, cambia il format: più squadre e gare in Arabia Saudita

SportFair

E’ arrivata una svolta sulla Supercoppa italiana, una competizione sempre spettacolare dal punto di vista tecnico. La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel frattempo si programma il futuro, nel dettaglio è stato deciso di cambiare il format della Supercoppa italiana.

L’intenzione è quella di rendere la competizione più accattivante, come riportato dal presidente della Serie A Lorenzo Casini, a margine dell’assemblea, è stata accettata l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita e valida per i prossimi sei anni. “E’ stata accettata l’offerta dall’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione con quattro squadre partecipanti, come avviene per il modello spagnolo”, le dichiarazioni di Casini.

Il format

La prossima edizione della Supercoppa italiana si svolgerà in una Final Four, sulla scia del modello spagnolo: due semifinali e poi la finale in gara unica. A partecipare saranno, dunque, quattro squadre e non più due. Oltre alle vincitrici di Serie A e Coppa Italia, spazio anche alla seconda classificata in campionato e alla finalista perdente della coppa nazionale.