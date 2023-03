Strade Bianche, capolavoro di Pidcock: vittoria in solitaria, Formolo nono

SportFair

Epilogo al fotofinish per la Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole dove è andata in scena una sfida entusiasmante tra due compagne di squadra, l’olandese Demi Vollering e la belga Lotte Kopecky, vincitrice dell’edizione 2022. Le due portacolori del Team SD Worx sono rientrate all’inizio dello strappo finale di Santa Caterina su Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla) che aveva attaccato a 40 km dall’arrivo, dapprima in compagnia di Karlijn Swinkels (Team Jumbo Visma), e successivamente in solitaria ai -32. Una volta ripresa, Faulkner non è stata capace di seguire il ritmo delle due atlete del Team SD Worx che si sono date battaglia fino all’ultimo metro dove a fare la differenza è stato il colpo di reni di Demi Vollering.

Demi Vollering, vincitrice della 9^ Strade Bianche Crédit Agricole, ha detto in conferenza stampa: “ho parlato con Lotte Kopecky nel tendone delle premiazioni e lei era molto felice. Non ci sono stati problemi tra di noi. Il finale è stato entusiasmante sia per noi che per gli spettatori. Ero molto confusa, non sapevo chi avesse vinto. Quando la squadra vince è comunque sempre bello. Mi sentivo forte oggi, credevo di poter riprendere Faulkner e di saltarla sullo strappo conclusivo”.

Lotte Kopecky, seconda, ha dichiarato: “io e Demi non ci siamo parlate prima dell’arrivo. Siamo entrambe professioniste ed entrambe volevamo vincere. E’ stato bello lottare gomito a gomito fino all’ultimo metro”.

Kristen Faulkner, terza, ha detto: “quando ho visto che le inseguitrici si avvicinavano ho pensato che gli ultimi 10 km sarebbero stati durissimi. Ogni tratto di sterrato era difficile e le gambe si facevano sempre più pesanti. Le salite hanno fatto più differenza degli sterrati. Ho aspettato il sesto settore per attaccare, sono felice della mia prova”.

ORDINE D’ARRIVO STRADE BIANCHE

1 – Demi Vollering (Team SD Worx) 136 km in 3h50’35” alla media di 35.388 km/h

2 – Lotte Kopecky (Team SD Worx) s.t.

3 – Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla) a 18″

In campo maschile successo di Tom Pidcock, il britannico della Ineos Grenadiers trionfa da campione alla Strade Bianche. La delusione della giornata è stato l’attesissimo Mathieu van der Poel. Alle spalle di Pidcock, Madouas in seconda piazza davanti a Benoot. Quarto Rui Costa, poi Valter. Nona piazza per il migliore degli italiani, Davide Formolo.