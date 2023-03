Sofia Goggia stratosferica! Quarta Coppa di Specialità per l’azzurra

A Kvitfjell arrivano risultati pazzeschi! Si sta disputando la discesa femminile e col secondo posto Sofia Goggia si assicura la sua quarta Coppa di Specialità, la terza consecutiva.

Una Coppa contrassegnata da cinque successi e due secondi posti sulle otto gare disputate nella specialità: un vero dominio che viene ben spiegato dai 660 punti totalizzati dalla bergamasca: ben 209 in più rispetto a quelli della più diretta inseguitrice, la slovena Ilka Stuhec, quando al termine della stagione manca solo la gara delle Finali di Soldeu.

Nella discesa odierna è arrivato il primo successo in carriera per la norvegese Kaisa Lie, davvero brava nell’interpretare l’Olympiabakken, la pista di casa, e rifilare 29 centesimi alla campionessa. Ed è la prima vittoria di sempre di una norvegese in discesa. Terza piazza per l’elvetica Corinne Suter, staccata di 41 centesimi dala vincitrice.

E c’è un secondo verdetto espresso dalla classifica della discesa di Kvitfjell: Mikaela Shiffrin, con il quinto posto, conquista aritmeticamente la Coppa generale, la quinta per la 27enne a stelle e strisce.

Ottima gara anche per Federica Brignone che riesce ad agganciare il settimo posto a 85 centesimi dalla Lie. Nelle 15 anche Elena Curtoni 13/a con 1″13 di ritardo e Laura Pirovano 15/a a 1″27, ma vittima di un grave errore nella parte centrale del tracciato che ha fatto perdere alla trentina molto tempo e molte posizioni in classifica.

Più attardate Nicol Delago a 2″03 e Nadia Delago a 2″62.