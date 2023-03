Sinner avanza a Indian Wells, eliminata Martina Trevisan

SportFair

Jannik Sinner è l’unico italiano rimasto in gara agli Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento statunitensi.

L’altoatesino ha staccato il pass per gli ottavi di finale nella notte italiana, battendo in due set il francese Mannarino.

Il match è terminato dopo un’ora e 49 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4. Nel prossimo turno Sinner sfiderá Wawrinka.

Serata amara invece per Martina Trevisan. L’azzurra è uscita di scena dal Masters 1000 per mano di Muchova. Dopo aver perso il primo set Trevisan è riuscita a reagire e a portare a casa il secondo. In quello decisivo, però, Muchova ha fatto la differenza, aggiudicandosi il match, terminato col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in un due ore e 38 minuti di gioco.