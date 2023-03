Sara Duque, la sexy coach di lingue dei calciatori che fa ingelosire le Wags

SportFair

I calciatori girano il mondo e spesso si ritrovano in terre a loro sconosciute e devono affrontare diverse difficoltà. La prima fra tutte è la lingua: sono in tanti i calciatori che non riescono a interagire con le persone attorno a sè nelle nuove avventure estere e per questo motivo si affidano a figure professionali.

Per coloro che arrivano in Gran Bretagna ce n’è una che spopola tra i calciatori e che è molto apprezzata. Si chiama Sara Duque ed è una Football Language Coach, ovvero un coach linguistico che insegna le lingue ai calciatori.

Sara parla ben sei lingue: portoghese, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Sara Duque ha tra i suoi calciatori l’asso del Manchester City Julian Alvarez come studente.

Prima di intraprendere questa carriera, Sara, bella e affascinante, con un passato da modella, è stata anche avvocato sportivo. Dopo una stagione da Language Coach al Porto ha deciso di mettersi in proprio nel 2020.

Duque afferma di avere una formula speciale per insegnare velocemente le lingue ai calciatori, utilizzando diverse tecniche di memoria. La splendida mora ha conseguito il Master in Psicologia dello Sport e Mental Coaching presso la Real Madrid Graduate School in Spagna. Poi è andata negli Stati Uniti per ottenere una certificazione di Mental Game Coach, prima di esordire nel mondo del calcio.

La gelosia delle Wags

Le fidanzate e mogli dei calciatori, però, non sono troppo felici dell’insegnante: le Wags, infatti, sono gelose e alcune di loro hanno impedito ai propri partner di poter lavorare con Sara, sexy e bella.

Secondo il programma televisivo argentino ‘Invasores’, molte sono gelose di lei e non vogliono che dia lezioni ai loro partner.