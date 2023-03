Nadal al Masters 1000 di Monte-Carlo, Rafa frena: “non so quando tornerò”

SportFair

Non arrivano buone notizie per i tifosi di Rafa Nadal. Se nelle scorse settimane si era parlato del suo ritorno in campo al Masters 1000 di Montecarlo, oggi arrivano delle importanti smentite.

Il tennista maiorchino, vincitore di 22 Slam, ha parlato a margine della cerimonia di premiazione della Fondazone che porta il suo nome, proprio del torneo di Monte-Carlo e della sua presenza, negando di aver confermato di scendere in campo.

Le parole di Nadal

“Non so quando giocherò di nuovo, questa è la verità. Non so da dove provenga quell’informazione, ma ovviamente, se fosse vera la confermerei, ma sfortunatamente non posso. Continuo il mio percorso e non so quando tornerò a giocare, questa è la verità. Sono in una fase di lavoro crescente. Se sapessi quando tornerò, lo farei, ma non lo so“, ha affermato Nadal.

