Verstappen non vincerà il Mondiale: l’incredibile profezia, parlano i dati

La stagione 2023 di Formula 1 è iniziata domenica col GP del Bahrain che ha regalato forti emozioni e spettacolo puro. Max Verstappen ha iniziato da dove ha concluso, con una splendida vittoria, davanti al suo compagno di squadra Sergio Perez.

Le Red Bull hanno dimostrato di essere di un altro pianeta in gara, ma a rubare la scena è stato Fernando Alonso, splendido terzo in Bahrain.

La vittoria in Bahrain deve fare però preoccupare Max Verstappen. I dati e le statistiche parlano chiaro: un incredibile presagio ha colpito la Formula 1 dal 2017 e non è stato ancora interrotto.

Il presagio

Dal 2017 fino allo scorso anno non è mai accaduto che chi vincesse la gara di apertura si aggiudicasse poi il titolo iridato. Dunque le Ferrari e Lewis Hamilton, così come anche Fernando Alonso, potrebbero vincere il Mondiale 2023 di Formula 1, mentre Verstappen deve fare i conti con questa ‘minaccia’.

Uno schema notevole ha rivelato che il vincitore della gara di apertura in ciascuna delle ultime sei stagioni non ha vinto il campionato del mondo. Lewis Hamilton ha beneficiato di questo fenomeno nelle sue prime quattro occasioni: ha battuto l’allora pilota della Ferrari Sebastian Vettel per il titolo dopo che il tedesco aveva vinto l’apertura della stagione in Australia nel 2017 e nel 2018. È poi uscito vittorioso sull’ex compagno di squadra e vincitore della gara di apertura del 2019 e 2020 Valtteri Bottas .

Lo stesso Hamilton è caduto vittima della maledizione nel 2021, vincendo l’apertura della stagione in Bahrain prima che Verstappen conquistasse il titolo nell’ultimo giro della stagione. Verstappen ha poi vinto il suo secondo titolo la scorsa stagione dopo che Charles Leclerc ha vinto la gara di apertura del 2022.

Pertanto, se crediamo a questo schema, nonostante la vittoria di Verstappen in Bahrain, la stagione è tutt’altro che finita.

Ci sono altre statistiche che fanno sognare gli appassionati di Formula 1: il pilota in testa alla classifica delle seconde libere del primo Gp dell’anno, ha poi conquistato il titolo. Dati che vanno dunque a favore di Fernando Alonso, primo nelle FP2 in Bahrain.