La coppia terribile: Pellegrino e Vavassori trionfano nel doppio in Cile

Italia in alto al torneo di doppio a Santiago, in Cile. Andrea Vavassori e Andrea Pellegrino sono riusciti subito a trionfare nel primo torneo disputato in coppia e si candidano a raccogliere la pesante eredità di Fabio Fognini e Simone Bolelli. Trionfo in finale contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild ed il cileno Matias Soto con il punteggio di 6-4, 3-6, 12-10.

I due azzurri arrivavano all’ultimo atto senza aver mai perso un set e in avvio confermano il momento magico. Il primo set è a favore della coppia terribile Pellegrino-Vavassori grazie ad un break piazzato sul 4-3. Nel secondo set si registra la reazione degli avversari, si va al super tie-break. Partenza difficile degli azzurri che si ritrovano sotto 0-3, poi la reazione è mozzafiato e gli ultimi scambi molto combattuti. Il super tie-break si conclude 12-10, gli azzurri in trionfo.