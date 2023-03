Paura Wout van Aert, il belga quasi investito da una betoniera

SportFair

Momento di paura per Wout van Aert, il cislista belga è stato quasi investito da una betoniera. Il 28enne si prepara ad affrontare il Giro delle Fiandre di domenica 2 aprile ed è uno dei principali favoriti. Durante una sessione di allenamento il belga ha rischiato tantissimo, la conferma è arrivata dall’ex professionista Jan Bakelants.

“Wout doveva fare alcuni intervalli, ma la pista ciclabile su quella strada non era adatta ad una velocità intorno ai 40-45 km/h”, ha spiegato Bakelants. Ad un certo punto è sbucata dietro di loro una betoniera, che prima ha suonato il clacson e poi ha tagliato loro la strada al momento del sorpasso.

“Per esperienza so che gli olandesi non esitano a farsi giustizia da soli quando vedono un ciclista che non pedala sulla pista ciclabile. Come un pirata della strada quell’uomo ci ha tagliato la strada. Wout stava pedalando a fianco di Daan e non ha avuto altra scelta che spingerlo di lato, altrimenti sarebbe potuto finire in Paradiso. L’azione di quel camion è stata completamente sproporzionata. Anche se come autista di una betoniera senti di avere più diritto di guidare su strade di cemento rispetto ai ciclisti, in quel momento la ciclabile era fortemente degradata. Wout è stato a un passo dalla morte. L’ho visto letteralmente sotto il camion, è stato davvero spaventoso”, ha concluso Bakelants.