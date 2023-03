Paola Egonu, col Vakifbank è finita: dalla prossima stagione torna in Italia

E’ terminata l’avventura di Paola Egonu in Turchia: la pallavolista azzurra ha vissuto solo una piccola parentesi nel Vakifbank Istanbul. La pallavolista azzurra ha infatti deciso di tornare in Italia: la 24enne giocherà a Milano dalla prossima stagione dopo aver detto sì al Vero Volley.

La Vero Volley ha insistito molto e alla fine ha avuto la meglio nella trattativa, con un’operazione di circa 1 milione di euro a stagione, cifra leggermente inferiore a quella attuale in Turchia.

Si attene ancora l’annuncio di giocatrice e società, ma si pensa che tarderà ad arrivare perchè tra pochi giorni Paola Egonu sfiderà proprio il Vero Volley nei quarti di finale di Champions League.

Si attende adesso solo di conoscere il futuro della pallavolista italiana in Nazionale.

Una decisione che ancora una volta fa discutere. L’azzurra aveva accettato di andare in Turchia per una nuova esperienza lontana dall’Italia e per la ricca offerta della squadra di Istanbul.

Dopo l’esperienza a Conegliano, con un contratto da circa 400.000 euro, si è trasferita al VakifBank Club, dietro corrispettivo di 1 milione di euro. Una scelta più che condivisibile, ma solo sotto l’aspetto economico e forse sportivo. Discorso opposto, invece, dal punto di vista della libertà personale. La Turchia, da questo punto di vista, non è proprio il posto migliore. La Turchia non concede diritti sotto questo punto di vista, soprattutto per le persone omosessuali.

Paola Egonu ha accusato gli italiani di razzismo, dimenticandosi un aspetto importante: la sua vita è svoltata grazie all’Italia, Paola Egonu è diventata qualcuno grazie alle leggi, diritti italiani, anche sotto l’aspetto dell’inclusione e anche sportivo e adesso, con la sua scelta, sta confermando tutto questo.