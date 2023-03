Oscar Pistorius, negata la libertà condizionata: i dettagli

SportFair

Importanti novità su Oscar Pistorius. L’ex atleta, accusato di aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp, aveva richiesto la libertà condizionata tramite i suoi legali e ha ricevuto oggi risposta.

La sua richiesta è stata negata: Pistorius, condannato a 13 anni e 6 mesi per l’omicidio della modella nel 2013, “non ha completato il periodo minimo di dentezione“.

I genitori della modella sono stati i primi ad opporsi: “è l’assassino della loro figlia. Non credo che dovrebbe essere rilasciato. Mi sembra che non abbia mostrato alcun rimorso. Non è riabilitato perché, se lo fosse, avrebbe confessato e raccontato la vera storia di quanto accaduto quella notte“, ha detto l’avvocato Tania Koen ai giornalisti all’ingresso dell’udienza per l’udienza che ha deciso sulla libertà condizionale dell’atleta.

“È un’esperienza molto traumatica per i genitori. Come potete immaginare, è doloroso dover rivedere Oscar Pistorius questa mattina”, ha aggiunto.

Anche la madre di Reeva Steenkamp ha parlato detto qualche parola all’ingresso dell’udienza, descrivendosi “molto nervosa“. “Non credo alla sua storia”, ha aggiunto..