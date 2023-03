Shein, nuovo pop-up store a Torino: in estate un tour in altre città italiane

SportFair

Dopo aver confermato lo stretto legame con la città di Milano grazie a ben due opening di successo nel 2022, in questo 2023 SHEIN è pronto a raggiugere il resto d’Italia, con l’apertura di un nuovo, modernissimo pop-up store a Torino a cui seguirà un tour estivo in altre città italiane.

Dal 22 al 27 aprile in Piazza Carlo Felice 15 di Torino infatti, proprio di fronte alla maestosa stazione di Porta Nuova, sarà possibile per tutti i fan del famoso brand di moda, beauty e lifestyle immergersi totalmente nell’universo di SHEIN, acquistando i capi più amati del web e gli item più trendy della stagione in una location mozzafiato.

Lo showroom che per una settimana animerà le note vie del centro è uno spazio elegantissimo rifinito in marmo e legno, che affaccia proprio su una delle piazze più importanti per lo shopping torinese e che per l’occasione avrà un allestimento d’eccezione, per vivere un’esclusiva shopping experience di SHEIN a 360°.

Un momento questo importante per la community italiana, che avrà finalmente la possibilità di provare e acquistare, in maniera fisica, i migliori capi di abbigliamento e prodotti beauty del brand leader nel settore prêt-à-porter femminile.

Il temporary event ospiterà un’area dedicata per ogni categoria di prodotto, con proposte in tutte le taglie e per tutti i gusti, per rimarcare l’imprescindibilità per il brand di una moda inclusiva e che non fa distinzioni di genere.

Il pop-up sarà aperto al pubblico dalle ore 10 di mercoledì 22 marzo fino alle 20, e il pubblico avrà tempo fino a lunedì 27 marzo per visitare lo store.

L’apertura sarà anticipata da un opening party il 21 marzo, dalle 17 alle 21, riservato a influencer, celebrities e content creator, che in anteprima scopriranno tutte le novità di questa nuova tappa italiana del brand più amato dalla gen-z.

Un’ occasione perfetta per i fan di SHEIN di Torino che finalmente potranno fare shopping nella loro città.