Niente da fare per Lorenzo Musetti al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. L’azzurro, numero 21 al mondo, ha ceduto a Lehecka, che ha trionfato in due set: la sfida è terminata dopo un’ora e 20 minuti di gioco con un doppio 6-4.

Lehecka stacca il pass per i sedicesimi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense.