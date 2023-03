Al via la prima Sprint Race della storia della MotoGP: il video della partenza di Portimao

L’attesa è terminata! A Portimao è iniziata la prima Gara Sprint della storia della MotoGP, che dà il via al nuovo format pensato dai piani alti per rendere il Mondiale più interessante ed avere più popolarità e spettatori.

Marc Marquez, che questa mattina ha conquistato la pole position, è partito in maniera perfetta ed è riuscito a mantenere la leadership, lasciandosi alle spalle il campione del mondo Bagnaia e le Ducati di Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Più lontano Fabio Quartararo, che ha perso posizioni, scivolando presto in fondo dall’11° posto di partenza.

🚦 LIGHTS OUT for the FIRST-EVER #TissotSprint! 🚦@Bestia23 gets a ROCKETSHIP start as @marcmarquez93 LEADS! #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/OpsnRnsStI

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 25, 2023