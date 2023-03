MotoGP, test Portimao: Bagnaia mette subito le cose in chiaro

SportFair

E’ andato in archivio il primo giorno di test pre-season in MotoGP, è sempre più alta l’attesa in vista dell’inizio del campionato. Occhi su Bagnaia, il pilota italiano chiamato a confermare la vittoria della scorsa stagione. Sul circuito portoghese di Portimao sono arrivate le prime indicazioni.

Bagnaia ha subito suonato la carica, Pecco ha fatto registrato il miglior tempo di 1:38.771, non troppo distante dal record della pista di 1:38.725. Alle sue spalle Luca Marini, in sella alla Ducati GP22 del Mooney VR46 Racing Team, a 0.234 e l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 0.254.

A completare la top-10 troviamo la Ducati GP22 dello spagnolo Alex Marquez a 0.565, l’Aprilia dell’RNF MotoGP Team di Raul Fernandez a 0.689, il compagno di squadra Miguel Oliveira a 0.695, Marco Bezzecchi a 0.837, la Yamaha di Fabio Quartararo a 0.843, poi Fabio Di Giannantonio e lo spagnolo Jorge Martin sulla Rossa del Team Pramac a 0.872. Giornata poco indicativa per Enea Bastianini e Marc Marquez, rispettivamente 17° e 19°.