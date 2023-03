Mondiali curling, l’Italia supera la Scozia: scatto verso i playoff

SportFair

Un’altra grandissima impresa dell’Italia femminile del Curling al Mondiale, la situazione è sempre più interessante dopo la quinta vittoria nella rassegna iridata. E’ secondo posto in classifica, alla pari con il Canada, a una lunghezza di distacco dall’imbattuta Svizzera.

Il sogno della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è sempre più alla portata. Lo scontro contro la Scozia si è concluso sul risultato di 7-6. E’ arrivata l’ennesima impresa di una competizione sempre più entusiasmante.

I dettagli

Nella terza giornata dei Campionati Mondiali di scena a Sandviken, in Svezia, la Nazionale tricolore guidata dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e da Violetta Caldart infila due vittorie contro Danimarca e Scozia.

Le azzurre sono in piena corsa per qualificarsi alla seconda fase della rassegna iridata. Le prime due squadre classificate nel round robin accedono infatti direttamente alle semifinali mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff.

Sono cinque le vittorie sin qui dall’Italia nei sette incontri disputati: già superato il bilancio della scorsa edizione, quando si chiuse con quattro affermazioni e il decimo posto finale. Soprattutto, la squadra tricolore eguaglia il primato nazionale di vittorie in una rassegna iridata stabilito nel 1980.

Decisivo il 7-5 inflitto in mattinata alle campionesse d’Europa in carica, quindi il 7-6 ai danni della Scozia di Rebecca Morrison nella rivincita della finale per il bronzo continentale.

In serata le azzurre contro la Scozia. Dopo una prima mano nulla in possesso del martello, marcano ben tre punti nel secondo end. Un punto per le scozzesi nel terzo a cui l’Italia risponde nel quarto ristabilendo le distanze sul 4-1. A cavallo dell’intervallo arriva la reazione della Scozia che prima conquista due punti nel quinto, quindi ruba la mano nella sesta ripresa agguantando il pareggio.

Constantini e compagne non si deconcentrano e ritornano avanti con due marcature fondamentali nel settimo end. Il punto scozzese nell’ottavo tiene vivo l’incontro ma il team tricolore difende il vantaggio tornando sul 7-6. Nell’ultima mano la Scozia prova a marcare due punti ma l’Italia gestisce con ordine e contiene il rientro fino al 7-6 conclusivo.