Marquez in Ducati? Ciabatti non ha dubbi: “abbiamo già il nostro alieno”

La stagione 2023 di MotoGP è alle porte: i piloti domani torneranno in pista per l’ultima sessione di test prima dell’inizio del Motomondiale. Intanto ad intrattenere gli appassionati ci pensano gli uomini del mondo a due ruote con le loro dichiarazioni.

Paolo Ciabatti ha di recente parlato della possibilità di avere Marc Marquez in Honda, escludendo questa opzione.

Le parole di Ciabatti

“Non è che la Ducati non abbia bisogno di un alieno come Marc, è che il suo ce l’ha già”, ha affermato a Motorsport riferendosi a Bagnaia. “Ha 30 anni e abbiamo piloti di cinque e sei anni più giovani, con spazio per la crescita. Non credo che la Ducati abbia bisogno di Marc e lo dico con il massimo rispetto”.

“Ovviamente se domani ci chiama per chiedere un incontro non riattacchiamo“, ha concluso.