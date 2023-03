Malore nella notte per Jerry Calà: trasportato d’urgenza in ospedale

SportFair

Tutto il mondo dello spettacolo e del cinema è in apprensione per le condizioni di Jerry Calà. Il famoso attore è stato colto da un malore nella notte mentre si trovava nella sua camera d’hotel sul lungomare di Napoli.

L’attore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato sottoposto immediatamente ad un intervento per uno stent coronario.

La nota

“Le sue condizioni sono buone”, si legge in una storia sul profilo Instagram dell’attore. Il suo entourage confida quindi che il suo recupero sarà veloce, per consentirgli di tornare in scena già nei prossimi giorni.

Calà si trovava a Napoli per le riprese di “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è il problema”.