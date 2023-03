Sonego, splendida vittoria con Auger Aliassime: è ai quarti a Dubai

SportFair

Sonego sorridere e fa sorridere tutti i tifosi italiani e appassionati di tennis con la sua splendida prestazone in campo al torneo ATP di Dubai. L’azzurro, numero 67 al mondo, ha battuto Auger Aliassime in due set nel match valido per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento degli Emirati Arabi.

Una partita splendida quella di Sonego, che ha vinto col punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 56 minuti di gioco, battendo per la quinta volta un giocatore della top-10. Sonego non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario canadese, perdendo solo 8 punti al servizio.

Sonego stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Dubai, nei quali farà i conti con Zverev.

Le parole di Sonego

“Ho giocato davvero bene, partita dura. Sono stato molto aggressivo col mio servizio, sono contento di essere ai quarti. Ho migliorato quest’anno il mio tennis, ho avuto delle belle esperienze nel circuito, ho affrontato Hurkacz e tanti giocatori forti, non so se Felix ha avuto qualche problema oggi, spero non ci sia nulla di serio per lui e sono molto soddisfatto di questo risultato“, queste le prime parole di Sonego nell’intervista post partita in campo.