Lindsay Brewer, il pilota più sexy del mondo con un debole per Hamilton

SportFair

Il mondo dei motori è apprezzatissimo da tantissimi appassionati, ma in pochi conoscono la medaglia… femminile di questo splendido settore.

A cercare di far diventare sempre più popolare il motorsport ‘rosa’ ci pensa Lindsay Brewer, il pilota da corsa più sexy del mondo.

Lindsay Brewer

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Lindsay ama posare in atteggiamenti sexy, in bikini e con bellissimi outfit.

Lindsay gareggia nella USF Pro 2000 dopo aver scoperto il suo amore per il motorsport all’età di 11 anni sui go-kart ad una festa di compleanno. Ed è un pilota talentuoso, ha un enorme seguito online e una laurea in economia.

La 25enne condivide spesso scatti delle sue avventure in pista, tenendo i fan aggiornati sulle gare.

In un’intervista con Racers Behind The Helmet ha dichiarato: “mi piace provare a mostrare alle persone là fuori che è possibile spingere i limiti e avere un seguito aiuta a diffondere il messaggio, specialmente nelle corse. Ho un seguito su tutte le piattaforme su cui mi trovo e faccio del mio meglio per usarlo per portare positività e ispirazione alle persone che si preoccupano di seguire ciò che sto facendo. L’altra faccia della medaglia, ovviamente, sono le connotazioni negative che vengono assegnate a qualcuno che sta ancora cercando di produrre risultati e che ha un seguito“, ha dichiarato Lindsay.

“Tuttavia, per coloro che mettono in dubbio le mie motivazioni, se sei un vero fan degli sport motoristici spero che tutti coloro che sono là fuori capiranno che sono appassionato di questo sport come atleta professionista e spero che il mio seguito possa solo incoraggiare più persone ad appassionarsi anche a questo sport“, ha aggiunto.

Brewer ha anche parlato dei suoi idoli del mondo del motorsport, indicando Hamilton primo tra questi: “al giorno d’oggi sono ancora un grande fan di Lewis e di persone come Romain Grosjean che si è trasferito in Indycar e sta facendo un lavoro fantastico nell’aiutare a commercializzare la serie e costruire la base di spettatori“, ha ammesso.