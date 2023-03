Clima teso in Mercedes! “Non mi avete ascoltato”: Hamilton attacca, Wolff risponde

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 non è iniziata in maniera eccezionale per la Mercedes. Il team di Brackley non ha brillato in Bahrain, con Hamilton miglior pilota della squadra, quinto.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Hamilton, il cui contratto scade proprio nel 2023. Il britannico potrebbe decidere anche in base all’evoluzione della situazione, ma intanto si respira un clima teso in casa Mercedes.

L’attacco di Hamilton

In un’intervista alla BBC Lewis Hamilton non ha risparmiato il suo team: “ho avuto molte macchine come questa, in particolare ai tempi della McLaren. Non so come o quando lo faremo, ma deve succedere un cambiamento. Ho detto al team tutti i problemi che ho avuto con la macchina l’anno scorso. Ho guidato così tante macchine nella mia vita. So di cosa ha bisogno una macchina e cosa no. Ora si tratta davvero di responsabilità, ammettere e dire: ‘non ti abbiamo ascoltato e ora non siamo dove dovremmo essere’.”

La risposta di Wolff

Non è tardata ad arrivare la risposta di Toto Wolff: “la situazione di Lewis l’avete sentita alla radio. È parte integrante della squadra, la sostiene e siamo tutti uniti e non credo che questo cambierà solo perché l’avvio è stato pessimo. Con lui abbiamo vinto otto campionati costruttori e sei campionati piloti e il rapporto è sempre lo stesso“, ha affermato il team principal Mercedes.

“Per quanto sia trasparente il modo in cui dobbiamo trasformare la macchina, non è il caso di parlare della situazione dei piloti nel 2024. È troppo presto, dobbiamo spingere tutti nella stessa direzione, i piloti, gli ingegneri, tutto il management, invece di gettare la spugna. Non l’abbiamo mai fatto e non lo faremo. Dobbiamo solo scavare più a fondo di quanto abbiamo fatto finora e fornire a entrambi i piloti una vettura con cui possano lottare“, ha concluso Wolff.