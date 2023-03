SportFair

Splendido esordio di Jannik Sinner al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della città statunitense.

Il tennista altoatesino, numero 11 del ranking ATP, ha superato in due set il serbo Djere. La sfida è terminata in un’ora e 24 minuti col punteggio di 6-4, 6-2. Sinner stacca dunque il pass per i sedicesimi di finale, nei quali sfiderà il vincente del match tra Struff e Dimitrov.