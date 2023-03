L’Inghilterra sbanca il ‘Maradona’: l’Italia gonfia la Rete…gui troppo tardi

SportFair

Subito una sconfitta per la Nazionale italiana all’esordio delle qualificazioni a EURO2024, colpo grosso dell’Inghilterra allo stadio ‘Maradona’. Mancini non potrà permettersi passi falsi nelle prossime partite, gli azzurri hanno pagato un brutto primo tempo. Partenza sprint della squadra di Southgate che ha provato subito a mettere le cose in chiaro, la risposta dell’Italia è arrivata solo nella ripresa.

Confermate le anticipazioni della vigilia, Mancini schiera subito Retegui, al suo fianco Pellegrini e Berardi. L’Inghilterra risponde con Kane, Saka e Grealish. Partenza sprint degli ospiti e diverse occasioni nei primi minuti. La gara si sblocca dopo 13 minuti con Rice. Gli azzurri sono in difficoltà, Bellingham sfiora il raddoppio. Pericoloso Phillips, prima occasione per Retegui.

Poi la gara svolta ulteriormente: calcio di rigore per un tocco di mano di Di Lorenzo, dal dischetto non sbaglia Kane. Sfiora il tris Grealish. Nella ripresa l’Italia cambia passo e riapre la partita con una bellissima azione, gran palla di Pellegrini e gol di Retegui. Nel finale l’Inghilterra in 10 per il doppio giallo di Shaw. L’Italia ci prova ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Finisce 1-2, Italia ko all’esordio e chiamata ad una reazione nella prossima sfida contro Malta.