Indian Wells, sorteggiato il tabellone principale: Alcaraz e Tsitsipas a caccia del n°1

Negli ultimi giorni si è tanto parlato degli Indian Wells per la partecipazione in dubbio di Novak Djokovic. Ieri gli organizzatori del primo Masters 1000 della stagione hanno comunicato che il serbo non potrà partecipare al torneo a causa delle restrizioni Covid negli USA e intanto è stato sorteggiato il tabellone principale.

Non sarò al via nemmeno Rafa Nadal, ancora out per l’infortunio procuratosi agli Australian Open. Carlos Alcaraz, dopo il forfait di Djokovic, è la prima testa di serie del torneo e al primo turno sfiderà Holt o un qualificato.

Tsitsipas, secondo favorito del torneo, dall’altra parte del tabellone, affronterà al debutto invece Thompson o Monfils.

Il tabellone di Indian Wells

Occhi puntatissimi su Medvedev, reduce dalle vittorie di tre tornei consecutivi: il russo, che è apparso in ottia forma, affronterà uno tra Isner e Nakashima. Fritz, invece, campione in carica, se la vedrà con uno tra Shelton e Fognini.