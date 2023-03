Indian Wells, Berrettini out all’esordio: brutta sconfitta con Daniel, ko anche Giorgi

SportFair

Il primo Masters 1000 della stagione non sorride agli italiani! Nella notte ha debuttato ad Indian Wells Matteo Berrettini, che esce subito di scena dal torneo statunitense.

Il tennista romano ha ceduto a Taro Daniel in tre set: Berrettini, la cui gamba sembra star meglio, non è riuscito a trovare la continuità che gli serviva per portare a casa la vittoria.

Il romano ha perso il primo set al tie-break, per poi reagire bene al secondo set, asfaltando il rivale giapponese. Al terzo set, però, Daniel ha fatto la differenza, portando a casa la vittoria: il match è terminato dopo due ore e 41 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 0-6, 6-3.

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per Berrettini, che ha partecipato solo a 4 eventi, raggiungendo come miglior risultato i quarti di finale ad Acapulco, dove si è ritirato.

Ko anche Camila Giorgi

In campo femminile esce sconfitta anche Camila Giorgi. La tennista italiana ha ceduto alla padrona di casa Pegula in tre set.

La sfida è terminata col punteggio di 3-6, 6-1, 6-1 dopo un’ora e 55 minuti di gioco. Per l’Italia restano adesso solo Trevisan, Sinner e Musetti, in campo oggi.