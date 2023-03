Tiro da lontano e obiettivo Champions più ‘Vecino’: impresa Lazio contro il Napoli

SportFair

Colpo grosso della Lazio sul campo del Napoli, la 25esima giornata di Serie A si è aperta con un risultato a sorpresa. Seconda sconfitta in campionato per Luciano Spalletti, la prima in casa. La posizione di classifica verso la corsa scudetto sembra comunque tranquilla. Stagione di altissimo livello per Maurizio Sarri, i biancocelesti volano al secondo posto in attesa delle partite di Inter e Milan.

Il Napoli si schiera con il tridente formato da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano, a centrocampo spazio a Lobotka e Anguissa, sulla sinistra c’è Olivera. La Lazio gioca con coraggio e risponde con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni, a centrocampo Vecino e in difesa Romagnoli.

La partita

Vecino è in grande giornata e sfiora il gol dopo appena 6 minuti con un colpo di testa, miracoloso l’intervento di Di Lorenzo. La Lazio ci prova anche con Milinkovic, il Napoli risponde con Anguissa. E’ Osimhen a sfiorare il vantaggio, si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa la prima occasione è per Zielinski, poi la gara si sblocca al 67′: palla corta respinta da Kvaratskhelia, il centrocampista Vecino lascia partire un tiro preciso che supera Meret. Il tecnico Spalletti si gioca le carte Elmas e Politano, poi in campo anche Simeone. L’occasione più importante del Napoli si registra al 79′: palo di Osimhen, poi miracolo di Provedel su Di Lorenzo. Finisce 0-1, la Lazio a 48 punti, il Napoli fermo a 65.