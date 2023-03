Giro d’Italia, presentate le maglie dell’edizione 2023

SportFair

Quattro maglie, quattro colori, tanta passione. Sono stati questi gli ingredienti della presentazione delle Maglie – ideate e prodotte da Castelli con tessuti Sitip – che contraddistinguono i leader delle classifiche – Generale, Rosa; Miglior Scalatore, Azzurra; Miglior Giovane, Bianca e quella a Punti, Ciclamino – al Giro d’Italia. Ospite d’onore Paolo Bettini.

Alla presentazione in Campidoglio – sede del municipio della città – tenutasi ieri, sono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato; l’Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino; il Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni; oltre a rappresentanti di Istituzioni Sportive e non, sponsor e media. Per le aziende, che metteranno il loro marchio sulle quattro maglie, sono intervenuti per Enel, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Francesco Starace; per Banca Mediolanum, il Vice Presidente Sara Doris; per Intimissimi Uomo, Matteo Veronesi, Board Member di Calzedonia Group e Brand Leader Intimissimi Uomo e Roberto Luongo, Direttore Generale Agenzia Ice. Inoltre, in rappresentanza di Castelli e Sitip, Alessio Cremonese, Amministratore Delegato di MVC Group e Silvana Pezzoli, Vice Presidente e Direttore Commerciale.