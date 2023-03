La strazio di Georgina Rodriguez: “ho avuto tre aborti”

SportFair

GEORGINA Rodriguez rivelerà di aver subito tre aborti spontanei prima della devastante perdita del suo bambino l’anno scorso nel suo nuovo programma Netflix.

Georgina Rodriguez è prontagonista di una nuova serie Netflix durante la quale si è messa nuovamente a nudo, confessando segreti e dolori. L’influencer 29enne, compagna di Cristiano Ronaldo e madre dei suoi figli, non è riuscita a trattenere le lacrime rivivendo il momento in cui ha perso uno dei suoi gemelli durante il parto.

Nella nuova serie di Soy Georgina, la modella e influencer ha rivelato altri dettagli precedenti alla gravidanza dei gemelli. “Ogni volta che andavo dal ginecologo di notte avevo degli incubi perché ero preoccupata per la posizione in cui si sarebbero trovati, come sarebbe stato il parto, se sarebbe stato un taglio cesareo. Avevo molta paura ad ogni ecografia, mi sentivo molto tesa perché avevo avuto tre aborti precedenti e tornavo a casa a pezzi“, ha rivelato.



Ha descritto le sue visite dal ginecologo come “orribili, perché vomitavo sempre“.

La spagnola nata in Argentina rivelerà anche che non ha detto immediatamente agli altri suoi figli che Angel non era sopravvissuto e ha detto loro che sarebbe nato un po’ più tardi di sua sorella, secondo El Español.

“Sono nati il ​​lunedì di Pasquetta. Arriva il momento più atteso e ti si ferma il cuore. Bella è nata forte e sana, ma un pezzo del mio cuore è andato in frantumi. Ti chiedi come andrai avanti. Non ero preparata ad accettare o riconoscere quello che mi era successo e non ero pronta a raccontarlo ai miei figli. Dato che avevo ancora la pancia, ho detto loro che Angel avrebbe aspettato ancora un po’ per nascere. Fino a quando Cris non ha detto loro che Angel era in paradiso. Quella era una dose di realtà“, ha aggiunto.

“Non sarò mai più la stessa persona. Ogni volta che guardo Bella mi chiedo: ‘Angel sarebbe così? La verità è che sento di non essere pronta a pensarci, come se non l’avessi ancora accettato. Dico sempre ai miei figli: ‘il tuo fratellino è in cielo, non vuole camminare, vuole volare. Ogni volta che guardi il cielo, pensa a lui“, ha raccontato ancora Georgina.