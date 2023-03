SportFair

Sono appena iniziate le qualifiche del gran premio di Formula 1 in Bahrain, primo appuntamento della stagione. L’attesa è altissima, sono già in arrivo le prime indicazioni. In grande spolvero Fernando Alonso, ma il favorito è ancora il campione del mondo Max Verstappen.

Curiosità anche sulla Ferrari, ma subito un campanello d’allarme sulla Rossa. Durante i primi giri la monoposto di Leclerc ha perso alcuni pezzi in pista, subito le bandiere rosse e qualifiche momentaneamente sospese.